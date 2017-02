Bruno de Carvalho serena ânimos no Sporting-Braga

Hoje às 18:41, atualizado às 18:43 Facebook

O ambiente aqueceu nas bancadas do Estádio de Alvalade, com agressões entre adeptos das duas equipas, que levaram o presidente leonino a tentar pôr água na fervura.

A meio da primeira parte do duelo entre Sporting e Braga, que terminou com a vitória das leoas, por 1-0, registaram-se incidentes nas bancadas do Estádio de Alvalade, que recebeu mais de nove mil pessoas para assistir ao duelo decisivo do campeonato feminino.

Bruno de Carvalho, que assistia à partida no banco de suplentes, teve mesmo de subir à bancada para acalmar os adeptos leoninos, como se pode comprovar nas fotos.