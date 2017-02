Bruno de Cavalho "apadrinha" aniversário do Gabinete Olímpico

JN Hoje às 17:53 Facebook

Bruno de Carvalho e Vicente Moura, "vice" das modalidades do Sporting, marcaram, esta quarta-feira, presença na celebração do primeiro aniversário do Gabinete Olímpico do clube, realizada, em Alvalade.

"Os resultados no ultimo ano têm falado por si. Além da maior participação de sempre de atletas do Sporting nos Jogos Olímpicos, conquistámos um campeonato da Europa feminino em atletismo e campeonatos nacionais (masculinos e femininos) de pista coberta", destacou, na ocasião, o líder dos verde brancos.

O dirigente desejou que o gabinete continue o seu apoio de qualidade. "É muito importante para um emblema desta dimensão, não só pelo nome do clube, mas também por defender o que carregamos, Portugal", observou.

O encontro reuniu cerca de 20 atletas. Nélson Évora e Patrícia Mamona não puderam comparecer, já que se encontram a treinar para os europeus de pista coberta, que se realizam, em Belgrado.