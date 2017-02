Bruno de Carvalho formaliza candidatura

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting confirmou esta sexta-feira a formalização da candidatura Bruno de Carvalho, às eleições para os órgãos sociais do clube, que estão agendadas para 4 de março. O atual presidente do clube concorrerá com Madeira Rodrigues, que já tinha apresentado oficializado a candidatura.

Além das lideradas por Bruno de Carvalho e por Pedro Madeira Rodrigues, uma terceira lista, independente, liderada por Gonçalo Nascimento Rodrigues, concorre ao Conselho Leonino, com o principal objetivo de "aproximar o órgão consultivo dos sócios".

Na apresentação da recandidatura, Bruno de Carvalho avaliou o trabalho da Direção a que presidiu nos últimos quatro anos e apelou à mobilização dos sócios para "escolha da melhor equipa para dirigir o clube".

"No manifesto relembramos o compromisso e as 120 medidas pretendidas. Compete agora aos sócios avaliarem o trabalho realizado e escolher a melhor equipa para dirigir os destinos do nosso clube nos próximos quatro anos", acrescentou Bruno de Carvalho.