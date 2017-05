Bruno Carvalho quer clubes punidos por palavras de comentadores

Hoje às 19:31, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do Sporting enviou uma carta aos líderes da Liga de Clubes e da Federação Portuguesa de Futebol.

Bruno de Carvalho enviou, esta terça-feira, uma carta a Pedro Proença e Fernando Gomes em que propõe "uma reunião ao mais alto nível com a presença dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Liga de Clubes, dos clubes, do Governo e dos Operadores de Media", no sentido de estabelecer "a pacificação e descrispação tão necessárias ao futebol português".

Na missiva que teve como únicos destinatários os líderes da Liga e da FPF, o presidente do Sporting lamentou o facto de a revisão do Regulamento Disciplinar "estar a em discussão na praça pública" e avançou com medidas que visem pôr termo a políticas de "terrorismo comunicacional" e combater uma "agenda de cartilha com matriz pirómana e incendiária que é devastadora para o desporto nacional".

Neste sentido, Bruno de Carvalho escreve que seja ponderada a "introdução de um mecanismo de responsabilização dos clubes pelas declarações proferidas por comentadores que lhe sejam manifestamente afetos", tal como, recorda, "já sucede ao nível do comportamento incorreto dos adeptos".