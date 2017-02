Buffon quer ver André Silva feliz, mas não demasiado

JN Hoje às 20:04, atualizado às 20:05 Facebook

O guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon, admitiu, no lançamento do jogo da Champions entre F. C. Porto e Juventus, que não se importa de ver André Silva marcar, desde que os italianos passem.

"Conheço-o muito bem e é um grande perigo. Espero que concretize esse sonho porque gosto de ver o máximo de pessoas felizes, mas espero que seja a Juventus a passar", defendeu o guarda-redes italiano, num registo bem disposto.

Buffon comentou ainda o reencontro com Casillas, guarda-redes dos azuis e brancos e um amigo de longa data. "Estou felicíssimo por o reencontrar. É um amigo e um adversário que estimo muito. Vi-o jogar ultimamente e está em grande forma", salientou.