Bulos assina triunfo do Boavista

Um golo do peruano Iván Bulos foi suficiente para o Boavista vencer o Feirense, em Santa Maria da Feira, por 1-0, este sábado, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga.

Em posições tranquilas na tabela classificativa, Feirense e Boavista protagonizaram um jogo muito disputado, com o equilíbrio a ser a nota dominante. A primeira parte ficou marcada pelo respeito mútuo, em que as duas equipas pouco arriscaram nos processos ofensivos e não conseguiram criar lances de verdadeiro perigo.

A segunda parte começou com sinal mais do Feirense, mas foi o Boavista quem marcou. Aos 64 minutos, Iuri Medeiros serviu na perfeição Iván Bulos e o avançado peruano deu o melhor seguimento à jogada ao colocar a bola junto às redes da baliza fogaceira. Dois minutos depois, Iuri Medeiros ameaçou o 2-0, mas Vaná manteve a diferença mínima no marcador.

O Feirense acusou o golo sofrido e não foi capaz de anular a desvantagem. Com este triunfo, o Boavista ascende ao nono lugar com 29 pontos, mais quatro do que o Feirense, que é 13.º classificado.