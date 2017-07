Caeleb Dressel faz história nos Mundiais de Natação

Hoje às 21:11 Facebook

O norte-americano é o primeiro de sempre a conseguir três medalhas de ouro no mesmo dia.

O nadador norte-americano, Caeleb Dressel, fez história, este sábado, ao tornar-se no primeiro a conquistar três medalhas de ouro num só dia dos campeonatos do mundo, a decorrer em Budapeste, Hungria.

Dressel começou por dominar os 50 metros livre, que completou em 21,15 segundos, à frente do brasileiro Bruno Fratus e do britânico Benjamin Proud, seguindo-se novo ouro nos 100 metros mariposa, com a marca de 49,86, a quatro centésimos mais lenta do que o recorde mundial, pertencente a Michael Phelps desde 2009.

O terceiro ouro, que selou o feito inédito do norte-americano de 20 anos, veio na estafeta mista 4x100 metros livre, em que Dressel, Nathan Adrian, Mallory Commerford e Simone Manuel fixaram um novo recorde mundial, no tempo de 3.23,05 minutos.

Dressel foi bicampeão olímpico nos Jogos do Rio2016, em estafetas e soma até agora cinco triunfos nos Mundiais, sendo apontado como próxima grande estrela norte-americana da natação.