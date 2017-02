Camarões na final da CAN

Hoje às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Camarões derrotaram o Gana, por 2-0, e apuraram-se, esta quinta-feira, para a final da Taça das Nações Africanas de futebol, que disputarão, no domingo, com o Egito.

Em Franceville, no Gabão, os Camarões venceram com os golos de Ngadeu-Ngadjui, defesa do Slávia de Praga, e de Christian Bassogog, atacante do Aalborg, da Dinamarca.

Quatro vezes campeões continentais, os "Leões Indomáveis" vão disputar a sétima final na CAN e procurar o título que lhes escapa desde 2002.

Na final de Libreville, capital do Gabão, a seleção camaronesa defrontará a congénere egípcia (sete vezes campeão continental), que estava apurada desde quarta-feira, após a vitória sobre o Burkina Faso (1-1, 4-3 ao penáltis).