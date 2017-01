Campeã em título eliminada da CAN

Hoje às 21:29 Facebook

A Costa do Marfim perdeu na última jornada do Grupo C e não vai continuar a defender o título ganho em 2015.

Não param as surpresas na 31.ª edição da Taça das Nações Africanas. Depois da Gabão e da Argélia, também a Costa do Marfim foi eliminada na fase grupos, ao perder com Marrocos na última jornada do Grupo C, disputada nesta terça-feira.

Os marroquinos triunfaram por 1-0 e acompanham a República Democrática do Congo, apurada para os quartos de final após triunfo sobre o Togo, por 3-1.

Estas duas seleções juntam-se a Burkina Faso, Camarões, Senegal, Tunísia e Gana, sendo que o lote de equipas que vão disputaram os quartos de final fica definido esta quarta-feira, dia da última jornada do Grupo D.