A Costa do Marfim, vencedora da edição de 2015, não foi além de um empate sem golos no duelo com o Togo.

No jogo de abertura do Grupo C da 31.ª edição da Taça das Nações Africanas, disputado esta segunda-feira, a Costa do Marfim, campeã em título, empatou com Togo sem golos.

O nulo penaliza os marfinenses, que constam no lote dos favoritos à conquista do troféu que está em disputa no Gabão.

Dos cinco jogos já disputados nesta CAN, resultaram quatro empates. Só o Senegal foi capaz de vencer.