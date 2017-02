Campeão Leicester soma quinta derrota seguida

Hoje às 18:05, atualizado às 18:43 Facebook

A equipa de Claudio Ranieri saiu derrotada da visita ao País de Gales, por 2-0, e já só tem um ponto de vantagem sobre os lugares de descida de divisão.

A vida não corre nada bem ao campeão inglês em título. O Leicester perdeu na visita ao terreno do Swansea City (2-0, com golos de Alfie Mawson e Martin Olsson) e continua afundado no 17.º lugar da Premier League, com apenas um ponto de vantagem sobre a primeira equipa abaixo da linha de água, o Hull City de Marco Silva.

Também este domingo, o Chelsea empatou a um golo na visita ao Burnley, mas continua a liderar confortavelmente, com 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham, segundo.

A formação orientada por Antonio Conte, que poderia ter aumentado a diferença pontual para o Tottenham, derrotado no sábado pelo Liverpool, por 2-0, inaugurou o marcador aos sete minutos, por intermédio do espanhol Pedro.

Aos 24 minutos, Robbie Brady apontou o golo que deu o empate ao Burnley, resultado que permite à equipa ascender ao 12.º lugar da tabela, em igualdade pontual (30) com o Watford e o Southampton.