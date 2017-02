Campeão olímpico parte perna num treino para "reality show"

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-ciclista Bradley Wiggins, por cinco vezes medalhado com ouro olímpico, partiu uma perna enquanto treinava para um programa televisivo, que coloca celebridades a competir em vários desportos de neve.

O vencedor da Volta a França de 2012 e campeão mundial de contrarrelógio em 2014, Bradley Wiggings partiu a perna num treino para participar no 'The Jump', que coloca em causa a sua continuidade no 'reality show'.

"Não é uma grande fratura e não tive necessidade de gesso, mas apenas de descanso", adianta o campeão olímpico em perseguição individual em 2004 e 2008, em perseguição por equipas em 2008 e 2016 e no contrarrelógio de estrada em 2012, que participou nos quatro primeiros episódios do programa.

Bradley Wiggins enfrenta agora um período de três a seis semanas de recuperação e, de acordo com os promotores do programa, mesmo que queira continuar já não poderá participar nos próximos episódios.

O ex-ciclista é a mais recente vítima deste programa de celebridades e ex-desportistas, que competem em várias modalidades de neves, e já marcado por vários acidentes, mais ou menos graves, e lesões.

A ex-ginasta sul-africana Beth Tweddle, medalha de ouro olímpico em Londres2012, teve de ser operado à cervical após cair num treino, e a ex-nadadora olímpica Rebecca Adlington, que se magoou num ombro após ter caído na receção ao solo de um salto.