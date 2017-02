Candidato interpõe providência para travar eleições no Leixões

JN Hoje às 19:58, atualizado às 20:17 Facebook

José Manuel Teixeira, candidato à presidência do Leixões, que tem como adversário Duarte Anastácio, membro da Comissão Administrativa que há seis meses gere o clube, interpôs, nesta terça-feira, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, uma providência cautelar para impedir a realização das eleições, agendadas para a próxima sexta-feira.

O candidato, que lidera a Lista B, acusa o opositor de estar a violar "todas as regras e leis que presidem aos atos eleitorais", para "ganhar as eleições de sexta-feira".

Em concreto, o candidato e ex-dirigente, que integrava a estrutura diretiva que conduziu, em 2007, o Leixões à Liga, acusa Anastácio de "estar a perdoar, sem autorização da Assembleia Geral, anos de quotas em atraso a associados que se comprometam a votar na sua lista".