Canelas controlado por brigada anti-doping

Cerca de dez elementos da Autoridade Anti-Dopagem de Portugal (ADOP) interromperam, na noite desta quinta-feira, o treino do Canelas 2010, que luta pela subida ao Campeonato de Portugal.

A brigada da ADoP surgiu no Estádio do Canelas a meio do treino, que acabaria por ser interrompido para que todos os jogadores da equipa fossem controlados. A equipa gaiense foi apanhada de surpresa pela intervenção, sobretudo porque, normalmente, o Canelas não treina à quinta-feira à noite e só o fez porque não tem jogo no fim de semana, por causa do boicote do Rio Tinto.

"É muito estranho, porque habitualmente não treinamos à quinta-feira. Pelo que sei, é a primeira vez que uma equipa do distrital (Divisão d'Elite da AF Porto) é alvo de um controlo anti-doping. A perseguição ao Canelas continua", afirmou, ao JN, Fernando Madureira, capitão de equipa do Canelas.