O Canelas garantiu, neste domingo, a subida ao Campeonato de Portugal, depois de uma vitória por 4-1 frente ao Maia.

Quando falta ainda uma jornada para terminar a fase de subida da Divisão de Elite, da Associação de Futebol do Porto, os gaienses veem já confirmada a subida aos nacionais.

Além do triunfo sobre os maiatos, o Canelas beneficiou ainda dos deslizes dos rivais diretos: o Rio Tinto perdeu com o Aves B por 1-0 e o Lixa empatou a uma bola com o Rebordosa.