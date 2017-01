Hoje às 16:53, atualizado às 17:21 Facebook

Nélson Lenho deslocou-se ao hospital para mostrar apoio ao avançado do Nacional da Madeira.

Nélson Lenho, capitão do Desportivo de Chaves, visitou nesta terça-feira Hamzaoui, o avançado do Nacional que, no jogo entre as duas equipas, caiu inanimado na sequência de um choque de cabeças com Carlos Ponck.

O momento foi registado e divulgado pelo clube flaviense, através das redes sociais.

Hamzaoui está a recuperar bem da lesão, mas só deixar o hospital nos próximos dias.