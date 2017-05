Carlos Pereira confirma Raúl Silva perto do Braga

Hoje às 18:42 Facebook

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou esta quinta-feira que a transferência do futebolista Raúl Silva para o Sporting de Braga está quase encerrada, podendo tudo ficar concluído na sexta-feira, sem querer adiantar os contornos do negócio.

"Posso dizer que as negociações estão praticamente concluídas por aquilo que já conversei com o Raúl e com o Braga, mas ainda não estão assinadas. Se não achasse que era um bom negócio, não o fazia, mas vamos aguardar até amanhã [sexta-feira], porque penso que poderão ficar concluídas", afirmou à margem da visita do clube à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

Além do presidente 'verde rubro', também Raúl Silva também marcou presença na visita, tal como Fransérgio, que já está confirmado como reforço dos 'arsenalistas' na próxima temporada, a par de Dyego Sousa, Luís Martins e o técnico Daniel Ramos.

Carlos Pereira assegurou que "nunca irá falar de valores" até que tudo esteja tratado e não confirma "absolutamente nada" em relação aos jogadores, a mesma resposta que deu sobre o alegado interesse nos atletas Aristeguieta e Washington, que alinham no rival Nacional, despromovido à LigaPro.

Em relação à próxima época, tudo está a ser preparado da melhor maneira, disse o dirigente, com a preferência de marcar presença nas competições europeias. "Na próxima semana, vamos definir o nosso futuro, aquilo que nos interessa e aquilo que achamos que são peças importantes para a instituição. Temos as coisas mais ou menos preparadas. No entanto, não é indiferente ir ou não ir [à Liga Europa]. O importante é ir", assegurou.

Para tal acontecer, é preciso somar, pelo menos, um ponto na deslocação a Paços de Ferreira, no sábado (16 horas), algo que Carlos Pereira está seguro que vá acontecer. "Estou muito confiante. Dependemos só de nós e acho que a equipa técnica e os jogadores têm feito o trabalho de casa para poder atingir esse objetivo", vincou. O Marítimo está em sexto lugar com 49 pontos, mais três do que o Rio Ave, que joga à mesma hora em Vila do Conde, frente ao Belenenses.