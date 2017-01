Carlos Queiroz explica-se por não ter votado em Ronaldo

JN Ontem às 23:15 Facebook

Não é a primeira vez que acontece e, como em 2016 causou polémica, este ano, Carlos Queiroz, optou por antecipar-se à controvérsia e explicar por que razão não deu primazia a Cristiano Ronaldo na votação para o "The Best", prémio atribuído pela FIFA ao melhor jogador do mundo.

Pouco depois de o capitão português ter sido anunciado como melhor do ano, a FIFA divulgou as listas de votações, onde é possível perceber que Queiroz, ex-selecionador nacional, atualmente na seleção do Irão, deu mais pontos a Lionel Messi (cinco pontos) do que a Ronaldo (três).

"Parabéns a Cristiano Ronaldo e a Fernando Santos. Também felicitações para Ranieri e para todos os vencedores nas várias categorias. Para evitar mal-entendido, como aconteceu no passado, gostava de lembrar que o selecionado do Irão vota com os 16 treinadores da liga", justificou Carlos Queiroz, na página oficial do Facebook.

Carlos Queiroz orientou a seleção portuguesa entre 2008 e 2010 e é público que, desde o Mundial da África do Sul, a relação com o internacional português não é a melhor.