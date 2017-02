Carrillo é surpresa no onze do Benfica

Hoje às 19:39, atualizado às 20:30 Facebook

Avançado peruano surge no lugar do lesionado Salvio. Encarnados recebem o Arouca de Lito Vidigal, que esta noite pode despedir-se do clube para rumar a Israel.

No jogo de abertura da 21.ª jornada da Liga, o Benfica recebe o Arouca com Carrillo a ser a grande novidade no onze. O peruano tem estado afastado das primeiras opções, mas acabou por ser chamado por Rui Vitória à equipa para atuar no lugar do lesionado Salvio. É a única alteração no onze dos encarnados. Cervi, Rafa e Raul Jiménez ficam no banco de suplentes.

No lado do Arouca, o treinador Lito Vidigal pode despedir-se esta noite do comando técnico, porque tem em mãos uma proposta do Maccabi Telavive, de Israel.

Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e Eliseu; Fejsa, Pizzi, Zivkovic e Carrillo; Jonas e Mitroglou.