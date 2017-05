Casillas e adepto benfiquista em picardia saudável no Twitter

Ontem às 22:17 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto publicou uma foto, esta quarta-feira, nas redes sociais e teve direito a uma troca de galhardetes bem-humorada com um simpatizante do Benfica.

"A caminho dos 36. On fire", escreveu Casillas, que cumpre o 36.º aniversário no próximo dia 20, no Twitter, com uma foto do guarda-redes em ação durante um treino do F. C. Porto no Olival.

Um seguidor do atleta na rede social, Gustavo Barbosa, reagiu de imediato. "Isso mesmo! Rumo ao 36! Rumo ao Tetra", escreveu, referindo-se, claro, à possibilidade de as águias conquistaram, esta época, o 36.º título da sua história.

Casillas não se ficou a respondeu ao seguidor: "36.º penálti a favor?", questionou o espanhol, fazendo questão de "pintar" a reação com três "emojis" sorridentes.