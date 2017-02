Casillas enaltece vitória para manter luta pelo título

Hoje às 17:40 Facebook

O guarda-redes Iker Casillas enalteceu este domingo a importância da vitória frente ao Sporting, no 'clássico' da 20.ª jornada da I Liga de futebol, para o F.C. Porto se manter na corrida da luta pelo título.

Na sua página oficial no Facebook, espanhol fez uma análise da partida com os 'leões', considerando que a vitória foi justa para os portistas.

"Era importante ganhar para continuar a manter esta luta com o rival que é o Benfica. O jogo de ontem [sábado] foi um jogo difícil, um 'clássico' de Portugal, e ficámos muito felizes depois da partida", começou por explicar o ex-guarda-redes do Real Madrid.

Casillas destacou o controlo do jogo pelo FC Porto durante a primeira parte, reconhecendo que o grupo 'azul e branco' sentiu dificuldades na segunda.

"O Sporting sabia que se perdesse seria mau para eles. O que é certo que na segunda parte entraram melhor. Marcaram o golo e estavam com mais posse de bola. Sofremos muito na segunda parte. Mas no final, também com um bocadinho de sorte, conseguimos ganhar para continuar a lutar pelo título nacional", acrescentou ainda.

Casillas, que protagonizou algumas boas defesas na receção ao Sporting, salientou ainda que a equipa já vai começar a preparar o próximo jogo, com o Vitória de Guimarães.

"Temos de continuar a trabalhar da mesma forma. O próximo jogo é com um rival difícil que temos que respeitar muito", rematou.

O FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, com dois golos de Soares, enquanto Alan Ruiz assinou o tento 'leonino'.