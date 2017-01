Casillas quer ficar mais uma época no Dragão

Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista à rádio espanhola Onda Cero, esta segunda-feira, o guarda-redes espanhol afirma que, se cumprir mais três jogos pelo F. C. Porto, pode decidir se fica na cidade Invicta em 2017/18. Pinto da Costa deixou a decisão nas mãos do jogador.

"É minha intenção ficar mais um ano. Estou muito bem e creio que também é essa a intenção do clube", começou por dizer Casillas, revelando, ainda, um pormenor em relação à continuidade de dragão ao peito.

"Ainda me falta uma data de jogos, mas depois decido. Se cumprir mais três jogos posso decidir se ficou ou não. O presidente Pinto da Costa deixou isso nas minhas mãos e só tenho de revelar a minha vontade um mês e meio antes de terminar a época", explicou o guarda-redes espanhol.

Casillas admite que se sente mais "aliviado" por jogar no F. C. Porto, garantindo que não deixa de sentir pressão, muito embora a realidade seja outra no Real Madrid, como pode comprovar Cristiano Ronaldo.

"Exigem muito do Cristiano. Há seis meses foi campeão europeu, ganhou o Mundial de Clubes e continuam a exigir o máximo todos os dias. Não se pode viver do passado", afirmou o guarda-redes, voltando a dizer que a decisão de deixar o Real Madrid não foi sua.

"Não queria sair e entendo [a tristeza] dos adeptos. Saí triste, porque deixei a minha casa. Foi difícil, mas consegui superar", revelou o guarda-redes, garantindo que não deixou a seleção espanhola e que ficaria "encantado" se fosse chamado pelo selecionador, e antigo treinador dos dragões, Julen Lopetegui.