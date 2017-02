Casillas vê Oliver no Mundial 2018

Hoje às 21:18, atualizado às 21:19 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto defende que o médio espanhol "está a amadurecer" no Dragão.

O guarda-redes do F. C. Porto, Iker Casillas, acredita que o seu companheiro e compatriota Óliver Torres pode jogar pela Espanha no Mundial de 2018, na Rússia.

"Acredito que sim! Está a amadurecer muito no seu jogo e o (selecionador) Julen Lopetegui conhece-o de o ter treinado no F. C. Porto", explicou Casillas, durante uma sessão de perguntas e respostas aos fãs no Twitter.

O guarda-redes espanhol adiantou que a opção por trocar o Real Madrid pelo F. C. Porto teve a ver com "um novo desafio profissional que era preciso enfrentar", assegurando que "desde o primeiro dia que a cidade e o F. C. Porto" o trataram de "forma fantástica".

Depois de uma época de estreia frustrante, o F. C. Porto está agora a um ponto do Benfica na luta pelo título: "Espero que consigamos ser campeões, mas ainda falta muito campeonato. Queremos estar na luta", completou.