Caso Canelas já está na UEFA e na FIFA

Pedro Macieirinha passou a representar os contestatários e entregou o processo nos organismos internacionais.

Promessa feita, promessa cumprida. Há quase três meses, os 12 clubes que estão a boicotar os jogos do Canelas 2010, na Série 1 da Divisão d"Elite da Associação de Futebol do Porto, tinham prometido levar o "caso Canelas" até às mais altas instâncias do futebol internacional. E a verdade é que, no final da semana passada, o dossiê deu entrada nos gabinetes da FIFA e da UEFA.

Insatisfeitos com o desenrolar dos acontecimentos em território nacional - a Associação de Futebol do Porto e a Federação Portuguesa de Futebol não têm mecanismos legais para dar resposta aos protestos -, os adversários do Canelas 2010 (à exceção do Candal) entregaram o processo ao advogado Pedro Macieirinha, jurista conhecido por ter defendido com sucesso o Gil Vicente no "caso Mateus". E os anseios desses 12 emblemas conheceram uma nova realidade.

"Apresentámos o caso à FIFA e à UEFA e esperamos novidades em breve", afirmou, ontem, ao início da noite, Pedro Macieirinha, que se mostra otimista num desfecho favorável aos clubes que representa.

Enquanto não chegam respostas dos organismos internacionais, o jurista traça, também, a estratégia para que os emblemas em causa não saiam prejudicados pelos regulamentos associativos: "Se for necessário, o Oliveira do Douro e o Varzim B vão a jogo nas duas últimas jornadas da primeira fase, para não serem desclassificados".

Na fase de subida, revela, tudo voltará ao normal. "Os dois clubes apurados da Série 1 não vão jogar com o Canelas 2010, tal como o Rebordosa, da Série 2, se conseguir o apuramento", revelou Pedro Macieirinha, assegurando que se encontra em conversações com os outros potenciais adversários dos gaienses na corrida ao Campeonato de Portugal.