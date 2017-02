Castigo a Rui Vitória vai ter recurso no TAD

Hoje às 20:54 Facebook

O Benfica anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de rejeitar o recurso do castigo aplicado ao treinador Rui Vitória.

O CD da FPF considerou improcedente o recurso apresentado pelo Benfica ao castigo de 15 dias ao treinador Rui Vitória, que tinha sido expulso no final da derrota frente ao Moreirense (3-1), nas meias-finais da Taça da Liga.

"Por esta decisão se revelar incompreensível e como tal inaceitável, quando decide manter a sanção disciplinar então aplicada de 15 dias, será interposto o competente recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na expectativa de este vir a confirmar a sua recente e dominante jurisprudência nestes casos", lê-se num comunicado dos 'encarnados'.

O Benfica critica a "decisão errónea e tardia" e considera que o recurso interposto, no passado dia 30 de janeiro de 2017, "deveria desde logo suspender a aplicação deste castigo", criticando a "qualificação da conduta imputada ao seu treinador".

Rui Vitória já falhou os encontros com o Vitória de Setúbal (derrota por 1-0) e com o Nacional (triunfo por 3-0) e vai igualmente estar fora da partida com o Arouca, na sexta-feira, da 21.ª jornada da I Liga.