Cristiano Ronaldo marca no empate que deixa Real Madrid fora da Taça

Hoje às 22:08, atualizado às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa galega está nas meias-finais da Taça do Rei, depois empatar com o Real Madrid (2-2), nos Balaídos. Cristiano Ronaldo marcou, mas os merengues ficam pelo caminho.

Depois da vitória, por 2-1, no Santiago Bernabéu, no jogo da primeira mão dos quartos de final, o Celta de Vigo não se pode queixar com a sorte no jogo desta quarta-feira. Aos 28 minutos da primeira parte, o Real Madrid enviou duas bolas aos ferros da baliza do Celta na mesma jogada, com Cristiano Ronaldo a falhar um golo cantado.

O azar merengue continuou em cima do intervalo. Guidetti rematou para defesa de Casilla, com a bola a embater nas pernas de Danilo e a entrar na baliza do Real para o 1-0. Já na segunda parte, o Real Madrid chegou ao empate, graças a um livre direto de Cristiano Ronaldo, mas o Celta não tremeu.

Daniel Wass fez o 2-1 a cinco minutos dos 90, de nada valendo ao Real Madrid o golo de Lucas Vazquez, nos descontos, que selou o 2-2 final.

No outro jogo desta quarta-feira, Eibar e Atlético de Madrid também empataram a duas bolas, resultado que apurou os colchoneros, que tinham vencido na primeira mão, por 3-0.