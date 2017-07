Dezenas de agentes da PSP recusam entrar no Vitória-F. C. Porto

Hoje às 21:31, atualizado às 21:47 Facebook

Cerca de 30 agentes do Corpo de Intervenção da PSP do Porto recusaram, este domingo, entrar no Dom Afonso Henriques para fazer policiamento no jogo entre o Vitória e o F. C. Porto.

De acordo com indicação dada à agência Lusa por fonte policial, a recusa foi uma forma de protesto, tendo os elementos do corpo de intervenção apenas acompanhado os adeptos do F. C. Porto entre os autocarros e a entrada do estádio.

A fonte disse ainda que os polícias só entrarão no estádio caso "haja necessidade de intervir para manter a ordem pública".

Dentro do estádio estão outros elementos das equipas de intervenção rápida da PSP, aqueles que recebem gratificados - horas extra pagas, neste caso, pelo clube anfitrião - para fazer este tipo de trabalho.

Na sexta-feira, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) avisou que os elementos do corpo de intervenção e das equipas de intervenção rápida iriam realizar várias ações de protesto no início do campeonato.

Em causa está o não-pagamento dos gratificados para estes profissionais.

A ASPP tem alertado o Governo para a necessidade de rever os modelos de policiamento de futebol profissional, considerando que os clubes devem pagar este trabalho feito pelos polícias.

O jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto teve início hoje às 20.30 horas, devendo terminar por volta das 22:00.