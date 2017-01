Chapecoense volta a jogar e a marcar após a tragédia

Hoje às 19:41 Facebook

Menos de dois meses depois do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, a equipa brasileira voltou a jogar na Arena Condá, num particular emocionante com o Palmeiras.

Antes do pontapé de saída do amigável, os familiares dos jogadores que perderam a vida receberam, simbolicamente, o troféu e as medalhas de campeões sul-americanos, com destaque para o momento em que o guarda-redes Follmann levantou a Taça.

O atleta perdeu uma perna na sequência do trágico acidente que, no dia 28 de novembro, ceifou a vida de 71 pessoas, quando a Chapecoense viajava rumo à Colômbia para disputar com o Atlético Nacional a primeira mão da final da Taça Sul-Americana.

A Arena Condá viveu, este sábado, momentos de grande emoção, mas também de festa, com os adeptos a voltarem a celebrar um golo da sua equipa, marcado por Douglas Grolli, como pode ver no vídeo abaixo: