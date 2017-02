Hoje às 19:02 Facebook

O defesa central brasileiro, de 27 anos, vai jogar no Shimizu S-Pulse, do principal campeonato nipónico, após meia temporada de sucesso em Trás-os-Montes.

Leandro Freire chegou ao Chaves no início desta temporada, proveniente do Apollon Limassol, do Chipre, e disputou 22 partidas oficiais com a camisola flaviense, sendo um dos destaques da equipa que brilhou na primeira volta do campeonato.

O Chaves agradeceu, no Facebook, ao atleta pela dedicação demonstrada.