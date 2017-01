Chaves contrata Bressan e aguarda por Gauld e Geraldes

Hoje às 18:34, atualizado às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio natural do Brasil e internacional pela Bielorrússia assinou contrato até final da época e os jogadores do Sporting aguardam a rescisão com o Vitória de Setúbal, a quem estavam emprestados, para poderem ingressar no clube transmontano, em novo contrato de cedência.

Renan Bressan, de 28 anos, que jogou pelo Rio Ave em 2014-15 e 2015-16, passou a primeira metade desta época ao serviço do Apoel Nicósia. Fez 12 jogos pelo clube cipriota e marcou dois golos. O jogador já é elegível para a próxima jornada da Liga, a disputar neste sábado, com o Sporting.

Entretanto, outro médio, o escocês Ryan Guald, e o lateral direito André Geraldes, que o Sporting retirou do empréstimo ao Vitória de Setúbal, no que o emblema sadino considerou ser uma retaliação leonina pela eliminação da Taça da Liga, após o controverso jogo no Estádio do Bonfim, já estiveram no Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, onde treina o Desportivo de Chaves, mas só poderão começar a treinar com a equipa transmontana quando estiver concluída a rescisão com o clube de Setúbal.

O Sporting e o Desportivo já se entenderam para o empréstimo dos dois jogadores, mas o Vitória resiste à rescisão e alega que detém o direito desportivo sobre os jogadores até final da época.

Entretanto, em Vila Pouca de Aguiar, o Chaves continua a preparar o duplo desafio com o Sporting, para a Liga, neste sábado, e para a Taça de Portugal, na próxima terça-feira. Mesmo que, até lá, a burocracia seja ultrapassada, Guald e Geraldes nunca poderiam jogar com o clube lhes detém os direitos económicos, como mandam os regulamentos da Liga.