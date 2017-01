Chaves empata Sporting

Hoje às 20:13, atualizado às 20:15 Facebook

Um grande golo de Fábio Martins, a três minutos do fim, permitiu ao Chaves empatar, a dois golos, com o Sporting. Leões desperdiçaram possibilidade de se aproximarem do Benfica e continuam a oito pontos da liderança.

Entrando em campo com conhecimento do empate (3-3) do Benfica frente ao Boavista, o Sporting tinha uma excelente oportunidade para se aproximar da liderança. Contudo, os leões rapidamente ficaram com a tarefa dificultada quando, aos quatro minutos, Rafael Lopes colocou o Chaves em vantagem.

No final da primeira parte, Bas Dost, de cabeça, meu o melhor seguimento a um cruzamento de Gelson e empatou o jogo. Ao intervalo, Jorge Jesus, que viu o jogo na bancada por se encontrar castigado, lançou André e Bryan Ruiz para os lugares dos desinspirados Campbell e Alan Ruiz, mas os leões sentiram muitas dificuldades para contrariar a organização flaviense.

Foi em inferioridade numérica, por expulsão de Rúben Semedo, aos 73 minutos, que os leões deram a volta ao jogo. O inevitável Bas Dost, que assinou o 13.º golo na Liga, desviou oportunamente para golo um passe de André e colocou o Sporting na frente do marcador.

Em vantagem, o Sporting dava a ideia de ter o jogo controlado e os três pontos conquistados. Contudo, um grande golo de Fábio Martins, aos 87 minutos, deu o empate ao Chaves. As duas equipas voltam a encontrar-se na terça-feira, em jogo da Taça de Portugal.