Chaves ganha e sobe ao sexto lugar da Liga

No fecho da jornada 18, os flavienses derrotaram o Nacional (2-0), nesta segunda-feira, e chegam ao sexto lugar da classificação.

Dois golos na primeira parte resultaram na sexta vitória do Desportivo de Chaves no campeonato, esta sobre o Nacional, e na ascensão dos flavienses até ao sexto lugar da classificação.

Braga e Davidson, reforço de inverno, foram os protagonistas dos remates certeiros de um jogo que fica também marcado pelo incidente a envolver Hamzaoui.

O avançado do Nacional teve de ir ao hospital na sequência de um choque de cabeças com Carlos Ponck, mas, apesar da aflição, tudo não terá passado de um susto.

Com este resultado, o Chaves passou a somar 27 pontos, os mesmo do Marítimo, com quem divide o sexto lugar. Já o Nacional mantém-se na zona de despromoção e nas últimas cinco jornadas apenas somou um ponto.