Chelsea bate Middlesbrough e está a um triunfo do título inglês

O Chelsea deu, nesta segunda-feira, um passo de gigante rumo ao título inglês, ao vencer o Middlesbrough, por 3-0, carimbando a descida do "Boro".

Em Stamford Bridge, Diego Costa abriu caminho ao triunfo londrino, com um golo aos 23 minutos, e Alonso ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo (minuto 34), cabendo ao ex-benfiquista Matic fechar as contas, aos 65.

Com este triunfo, o Chelsea passa a somar 84 pontos, liderando agora a Premier League com sete pontos de vantagem face ao Tottenham, segundo classificado. Quando faltam três jornadas para terminar a prova, os "blues" precisam apenas de mais um triunfo para carimbar o título inglês.

Bem pior é a sina do Middlesbrough que, face à derrota desta segunda-feira, vê carimbada a despromoção.