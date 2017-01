Chelsea empata mas vê rivais tropeçarem

Hoje às 21:52, atualizado às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Antonio Conte empatou Liverpool e segue tranquila no comando.

Liverpool e Chelsea empataram-se (1-1), na noite desta terça-feira, resultado que serve os intentos dos "blues". Em Anfield Road, o líder da Premier League adiantou-se no marcador por David Luiz, cabendo a Wijnaldum restabelecer nova igualdade, já na segunda parte.

O empate até foi um mal menor para o líder, já que os mais diretos perseguidores também perderam pontos.

O Arsenal, vice-líder à entrada para esta jornada, perdeu em casa com o Watford (1-2) e foi apanhado pelo Tottenham, embora o vizinho londrino não tenha feito muito melhor no campo do Sunderland (0-0).

Em maus lençóis continua o campeão Leicester, que perdeu em Burnley (1-0) e já só está dois pontos acima da linha de água.

Amanhã, quarta-feira, entram em campo os dois Manchesters: o United, de Mourinho, defronta o Hull, de Marco Silva, enquanto o City, de Guardiola, mede forças com o West Ham.