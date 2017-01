Chelsea travado pelo Tottenham

Ontem às 22:00 Facebook

Após 13 vitórias seguidas, o líder da liga inglesa perdeu o dérbi de Londres no campo do rival Tottenham (2-0).

No encontro que fechou a 20.ª jornada da Premier League, disputado nesta noite de quarta-feira, os "blues" sofreram a terceira derrota, que foi a 12.ª vitória do Tottenham.

Dois golos do atacante internacional inglês Dele Alli fizeram o resultado que guindou os "Spurs" ao terceiro lugar, em igualdade pontual com o Manchester City e a dois pontos do Liverpool.

O Chelsea mantém a liderança, com mais cinco unidades que o Liverpool.