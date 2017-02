Chiquinho do Leixões vendido a clube croata

Arnaldo Martins Hoje às 16:44 Facebook

O médio Chiquinho, do Leixões, da LigraPro, é reforço do NK Lokomotiva, da Croácia. O emblema de Matosinhos arrecada 200 mil euros com a transferência.

Francisco Machado, Chiquinho no mundo da bola, 21 anos, deixou o Leixões, 16.º classificado da LigaPro, e assinou, esta quinta-feira, por quatro épocas, pelo NK Lokomotiva, clube de Zagreb, sexto colocado da principal liga croata.

A transferência foi já oficializada pelo NK Lokomotiva, sendo que, segundo o JN apurou, a SAD leixonense vai arrecadar 200 mil euros por este futebolista, formado no Leixões.

Chiquinho poderá jogar de imediato pelo clube croata, dado que o mercado de inverno, naquele país, fecha apenas a 14 de fevereiro.