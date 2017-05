Hoje às 14:05, atualizado às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista esloveno Luka Pibernik levantou os braços para celebrar a vitória da quinta etapa do Giro, mas ainda lhe faltava uma volta.

Ao cortar a linha de chegada, o ciclista da equipa Bahrain-Merida levantou os braços e parou de pedalar. Momentos depois, ao olhar para trás, viu o restante pelotão a prosseguir nos esforços. Foi então que o ciclista de 23 anos se apercebeu que ainda lhe faltava a volta final, de 6,2 quilómetros.

Luka Pibernik não foi capaz de manter a vantagem esta quarta-feira e foi ultrapassado na etapa que ligou Pedara a Messina, conquistando o 148º lugar.

Foi Fernando Gaviria que acabou por ganhar a etapa de 159 quilómetros do Giro, com o tempo de 3:40.11. Esta é a segunda vitória do colombiano, que já tinha sido o vencedor da terceira etapa, no domingo. O italiano Jakub Mareczko conquistou o segundo lugar e o irlandês Sam Bennett, o terceiro.

Na classificação geral, Bob Jungels mantém o primeiro lugar, à frente de Geraint Thomas e Adam Yates, em segundo e terceiros lugares, respetivamente.

A sexta etapa do Giro decorre esta quinta-feira e estende-se por 217 quilómetros. A 100ª edição da Volta à Itália teve início dia 5 e vai prolongar-se até 28 de maio, dia em que decorre a 21ª e última etapa da competição.