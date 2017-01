Manchester City arrasado pelo Everton

Hoje às 16:44, atualizado às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Pep Guardiola saiu de Liverpool envergonhada por uma derrota, por 4-0, que deixa os citizens a 10 pontos do líder da Liga inglesa, o Chelsea.

Foi a mais pesada derrota de sempre do treinador espanhol em jogos de campeonatos e o pesadelo começou a ser construído aos 34 minutos, quando Romelu Lukaku marcou o primeiro golo do jogo.

A goleada do Everton foi confirmada na segunda parte, graças à pontaria de Kevin Mirallas, Tom Davies e Ademola Lookman.

O Manchester City caiu para a quinta posição da Premier League, sendo ultrapassado pelo Arsenal, e pode ficar com a companhia do rival Manchester United, que joga neste momento com o Liverpool em Old Trafford.