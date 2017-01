Claque leonina festeja empate do Benfica

Hoje às 18:04, atualizado às 18:23 Facebook

A vinte minutos do início do Chaves-Sporting deste sábado (18.15 horas), primeiro festejo em Trás-os-Montes. A claque leonina celebrou o empate do Benfica com o Boavista. Em caso de vitória, os leões podem reduzir para seis pontos o atraso para o rival da Luz.

Não tivesse outra motivação, o escorregão do Benfica dá ânimo ao Sporting, que chega a Chaves com outro moral e mais algumas alterações no que tem sido o onze base de Jesus nos últimos jogos. Recuperados de lesão, o guarda-redes Rui Patrício e o defesa central Ruben Semedo retomam os lugares na equipa titular.

O Chaves entrará na máxima força. Sob arbitragem de Rui Almeida (Algarve), as duas equipas alinharão da seguinte forma:

Chaves - Ricardo, Pedro Queirós, Leandro Freire, Carlos Ponck, Nélson Lenho, Rafel Assis, Fábio Santos, Braga, Perdigão, Rafael Martins, Fábio Martins.

Sporting - Rui Patrício, Esgaio, Coates, Ruben Semedo, Bruno César, William Carvalho, Adrien, Bryan Ruiz, Gelson, Bas Dost, Campbell.