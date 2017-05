Claque portista abandona Dragão em protesto a meio do jogo

Hoje às 20:50 Facebook

O Coletivo 95, uma das claques do F. C. Porto, deixou o Estádio do Dragão durante a segunda parte do F. C. Porto - Paços de Ferreira (4-1) por ter sido impedida de mostrar uma tarja com a inscrição "O espírito de campeão vive... apenas nos nossos adeptos".

Em sinal de protesto, e depois de algumas palavras dirigidas para a tribuna VIP do estádio, os adeptos foram saindo, deixando a bancada que lhes é destinada completamente vazia.

Do lado de fora, juntaram-se algumas dezenas de adeptos que aplaudiram a colocação da tarja num viaduto junto ao Estádio do Dragão.