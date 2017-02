Claudio Ranieri diz que o seu sonho morreu

JOÃO FARIA Hoje às 17:56, atualizado às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Claudio Ranieri, técnico italiano esta quinta-feira despedido do comando do Leicester City, campeão inglês em título de futebol, mostrou-se, nesta sexta-feira, amargurado com a situação e lamentou-se: "O meu sonho morreu".

Em 17.º lugar na Premier League e em risco de descida, os "foxes" decidiram romper a ligação com o treinador transalpino que, há nove meses, conduzira a equipa a um inédito título máximo inglês de futebol.

"Ontem o meu sonho morreu. Depois da euforia da última temporada e de ter sido coroado campeão da Premier League, tudo com que sonhei foi ficar no Leicester, o clube que amo, para sempre. Infelizmente, não estava destinado a isso", afirmou Claudio Ranieri, num comunicado de despedida do clube inglês.

"Tenho de agradecer, acima de tudo, ao Leicester. Foi uma aventura fantástica e acompanhar-me-á para sempre", acrescentou Ranieri, de 65 anos, que esteve uma época e meia à frente dos "foxes".