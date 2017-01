Collina passa a comandar arbitragem da FIFA

Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Pierluigi Collina é o novo presidente do Comité de Árbitros da FIFA, de acordo com um comunicado da Federação italiana de futebol.

Collina, atualmente responsável pelos árbitros da UEFA, sucede no cargo ao dirigente espanhol Ángel María Villar.

De acordo com a página oficial da FIFA, o Comité de Árbitros aplica e interpreta as leis do jogo, propõe as alterações necessárias ao Comité Executivo e designa os árbitros e os árbitros assistentes para as competições organizadas pela entidade que tutela o futebol mundial.

O italiano, de 56 anos, foi considerado durante largos anos um dos melhores árbitros do mundo. Collina, que entre outras competições arbitrou a final do Mundial de 2002, abandonou os relvados em 2005.