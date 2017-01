Com a vitória na Austrália, Federer ampliou o seu recorde

Hoje às 12:41, atualizado às 12:52 Facebook

O tenista suíço Roger Federer conquistou este domingo, com a vitória no Open da Austrália, o seu 18.º título do 'Grand Slam', ampliando ainda mais o recorde que já detinha.

Recordista absoluto de títulos do 'Grand Slam', o tenista de 35 anos escreveu uma nova página na sua lenda na história do ténis, ao vencer o seu quinto Open da Austrália (2004, 2006, 2007 e 2010) e o 18.º major na carreira.

O suíço deixou ainda mais à distância os segundos classificados, o espanhol Rafael Nadal, que hoje derrotou na final, e o norte-americano Pete Sampras, que têm nos seus respetivos palmarés 14 títulos.

Este é o primeiro título do 'Grand Slam' daquele que é considerado um dos melhores tenistas de sempre desde Wimbledon 2012.

Federer tem sete títulos em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2012), cinco nos Estados Unidos (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008) e agora cinco na Austrália (2004, 2006, 2007, 2010 e 2017), sendo, por isso, o primeiro jogador da história a vencer pelo menos cinco títulos em três 'Grand Slam' diferentes.

O antigo número um mundial completou também o 'Slam' de carreira, ao conquistar Roland Garros, em 2009.

- Ranking de vitórias em torneios do 'Grand Slam':

1. Roger Federer, Sui 18 (7 Wimbledon, 5 Open da Austrália, 5 Open dos Estados Unidos e 1 Roland Garros)

2. Rafael Nadal, Esp 14 (9 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Open dos Estados Unidos e 1 Open da Austrália)

. Pete Sampras, EUA 14 (7 Wimbledon, 5 Open dos Estados Unidos e 2 Open da Austrália)

4. Novak Djokovic, Sbr 12 (6 Open da Austrália, 3 Wimbledon, 2 Open dos Estados Unidos e 1 Roland Garros)

. Roy Emerson, Aus 12 (6 Open da Austrália, 2 Wimbledon, 2 Open dos Estados Unidos e 2 Roland Garros)

6. Rod Laver, Aus 11 (4 Wimbledon, 3 Open da Austrália, 2 Open dos Estados Unidos e 2 Roland Garros)

. Björn Borg, Sue 11 (6 Roland Garros e 5 Wimbledon)

8. Bill Tilden, EUA 10 (7 Open dos Estados Unidos e 3 Wimbledon)

9. Fred Perry, GB 8 (3 Wimbledon, 3 Open dos Estados Unidos, 1 Open da Austrália e 1 Roland Garros)

. Ken Rosewall, Aus 8 (4 Open da Austrália, 2 Wimbledon e 2 Open dos Estados Unidos)

. Jimmy Connors, EUA 8 (5 Open dos Estados Unidos, 2 Wimbledon e 1 Open da Austrália)

. Ivan Lendl, Che 8 (3 Open dos Estados Unidos, 3 Roland Garros e 2 Wimbledon)

. Andre Agassi, EUA 8 (4 Open da Austrália, 2 Open dos Estados Unidos, 1 Wimbledon e 1 Roland Garros)