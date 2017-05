Condutora mata dois ciclistas em Valência sob efeito de álcool e drogas

JN Hoje às 16:11, atualizado às 16:12 Facebook

Dois ciclistas morreram e três ficaram gravemente feridos, este domingo de manhã, após serem atropelados por uma condutora alcoolizada em Oliva, Valência.

Os ciclistas faziam parte de uma equipa de triatlo de Jávea e foram atropelados ao quilómetro 205 da N322 entre as localidades de Oliva e Denia.

A condutora que atingiu o grupo deu positivo aos testes de despistagem de álcool e drogas, apresentando um resultado três vezes superior ao permitido, segundo o jornal espanhol "El Mundo".

Dois ciclistas morreram e três ficaram gravemente feridos, segundo fontes dos serviços de emergência. As vítimas mortais são Eduardo Monfort Gasent e Luis Alberto Contreras. Com ferimentos graves ficaram José Antonio Albi, Andrés Contreras (filho de um dos falecidos) e Scott Gordon.

A Guardia Civil está a investigar as causas do acidente e já deteve a condutora do veículo que atingiu o grupo de ciclistas. A mulher, de 28 anos e nacionalidade espanhola, acusou positivo aos testes de despistagem de álcool e drogas. A taxa de alcoolemia era de 0,80 miligramas por litro de ar expirado, ou seja, mais de três vezes superior ao permitido (0,25 mg/l). Vai ser presente a juiz e está indiciada dos crimes de homicídio por negligência.

O município de Jávea reúne este domingo à tarde de forma extraordinária com vista a decretar três dias de luto oficial.