Confirmado o fim da temporada de Alan Ruiz

O avançado estará afastado dos relvados até oito semanas, devido a uma entorse no joelho esquerdo.

Alan Ruiz sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e vai parar entre seis a oito semanas, o que o impossibilita de voltar a jogar esta época, anunciaram, esta terça-feira, os leões.

O avançado argentino sofreu a lesão na primeira parte da partida da 31.ª jornada da Liga, no domingo, frente ao Sporting de Braga.

"Alan Ruiz sofreu lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Tempo de recuperação expectável é se seis a oito semanas", pode ler-se no boletim clínico do Sporting.

Com este tempo de paragem estimado, Alan Ruiz não vai jogar mais esta temporada, uma vez que faltam apenas três jogos para o fim do campeonato.