Confrontos entre adeptos no Municipal de Braga

Hoje às 17:55, atualizado às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A poucas horas do encontro entre Braga e Benfica, registaram-se problemas na zona das bilheteiras do Municipal de Braga, com adeptos das duas equipas a envolverem-se em agressões.

Apesar da forte presença policial, adeptos do Braga e do Benfica circulavam juntos num dos acessos principais ao estádio, quando algumas provocações deram lugar a violência, com o arremesso de pedras a provocarem danos nos vidros de automóveis estacionados.

A chegada do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública serenou os ânimos.