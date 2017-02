Confrontos sangrentos entre adeptos ferem jogador

Hoje às 15:55, atualizado às 16:33 Facebook

Depois de a equipa de futebol "Tigres de la UANL" ter ganho por 3-0 aos "Tiburones de Veracruz", esta sexta-feira à noite, os adeptos de ambas as equipas mexicanas confrontaram-se, tendo deixado várias pessoas feridas, incluindo um jogador da equipa vencedora.

Jonathan Espericueta, médio dos "Tigres", partilhou, depois da partida, uma fotografia em que mostra o seu colega de equipa Jesús Dueñas com uma ferida na mão direita, ao que tudo indica causada por uma garrafa de vidro atirada por um adepto.

A imprensa local relata que, no final do jogo a contar para a sétima jornada do "Torneo de Clausura", os adeptos de ambas as equipas se envolveram em confrontos violentos nas bancadas do estádio de futebol "Luis Fuente", na cidade de Veracruz.

O treinador da equipa da casa, Carlos Reinoso, denunciou a situação e disse desconhecer a origem das agressões, acrescentado que espera que a sua equipa não sofra qualquer castigo por causa dos atos dos adeptos.

Ricardo Ferreti, técnico dos "Tigres" foi filmado notavelmente abalado com a situação a implorar às forças policiais que atuassem perante as agressões.

Ainda não se sabe quais vão ser as sanções aplicadas.