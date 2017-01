Congo surpreende Marrocos na CAN 2017

Hoje às 21:37 Facebook

Os congoleses venceram com golo de Kage e isolaram-se no comando do Grupo C da competição.

O Congo isolou-se na liderança do Grupo C da Taça das Nações Africanas, graças ao triunfo sobre Marrocos, na jornada inaugural, disputada nesta segunda-feira.

Depois do empate entre Costa do Marfim e Togo (0-0), em Oyem, no Gabão, os congoleses impuseram-se com um golo na segunda parte, apontado por Kage, e resistiram à expulsão de Mutambala, segurando a magra vantagem.

Com este resultado, o Congo pode carimbar o apuramento para os quartos-de-final, já na segunda jornada, em caso de triunfo sobre a Costa do Marfim.