Hoje às 19:51, atualizado às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto realiza, a partir das 20 horas e com transmissão no Porto Canal, o último jogo da pré-época, frente ao Gil Vicente, em Barcelos, antes do arranque da Liga.

Onze do Gil Vicente: Rui Sacramento, Ricardinho, Sandro, Vítor Tormenta, Luís Tinoco, André Fontes, Jumiffe, Jonathan, Fall, Rui Miguel e James.

Onze do F. C. Porto: José Sá, Ricardo, Layún, Felipe, Marcano, André André, Óliver, Hernâni, Otávio, Soares e Marega,