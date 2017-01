Conquistadores cónegos recebidos em festa em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 19:35, atualizado às 21:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Guimarães foi, esta segunda-feira, o palco da primeira festa "oficial" do Moreirense, vencedor da Taça da Liga de futebol, que subiu ao palco frente a meio milhar de pessoas, que celebram o feito dos cónegos.

A Câmara Municipal de Guimarães foi, esta segunda-feira, o palco da primeira festa "oficial" do Moreirense, vencedor da Taça da Liga de futebol, que subiu ao palco frente a meio milhar de pessoas, que celebram o feito dos cónegos.

A equipa foi recebida na Câmara Municipal de Guimarães, com o troféu a ser exibido aos adeptos quando o relógio se aproximava das 19 horas. A autarquia vimaranense ofereceu miniaturas de estátuas de D. Afonso Henriques a todos os jogadores do plantel e uma em tamanho maior ao clube.

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, não escondeu o "enorme orgulho" pela conquista de domingo e fez a ponte entre a vila de Moreira de Cónegos e a cidade de Guimarães.

"Há rivalidade, há emoção, há paixão, mas tem de haver respeito uns pelos outros. Eu sou moreirense, de nascimento, mas também sou vimaranense. Orgulho-me da cidade e do concelho. Aos meus amigos do V. Guimarães deixo um desafio: tragam a segunda Taça da época para cá [ndr: Taça de Portugal]", afirmou o líder dos cónegos.

Presente na cerimónia esteve, também, Júlio Mendes, presidente do Vitória, que devolveu as palavras de amizade ao vizinho: "O Moreirense fez uma campanha absolutamente excecional. O povo de Guimarães, mais do que qualquer rivalidade, quer amizade", disse.

"Um homem feliz"

O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, destacou o potencial do concelho: "Sou um homem feliz. A cidade de Guimarães, as vilas e freguesias têm um potencial enorme, nomeadamente Moreira de Cónegos, que conseguiu uma grande conquista".

As palavras de elogio chegaram, também, do presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado. "É um prémio muito justo para um clube e um presidente desta envergadura. Estamos muito felizes", disse, enquanto o presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, Paulo Renato Faria, recordou a surpresa da conquista.

"É um feito histórico para Moreira de Cónegos, que ficará para sempre gravado nas nossas memórias. Nem o presidente da junta, nem ninguém no país, esperava que o Moreirense pudesse eliminar os grandes e conquistar um título nacional", admitiu.